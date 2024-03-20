معلومات عن برمهات.. شهر الشمس والحرارة عند المصريين القدماء

قبل أيام هلت نسائم شهر برمهات، الذي يحمل من التقلبات الجوية الكثير، ما بين رياح وبرد وحرارة، إذ تشهد بدايته في 10 مارس بعض الاضطرابات الجوية والرياح والعواصف، على أن يبدأ الطقس الدافئ في الثلث الثاني من الشهر، وآخر 10 أيام تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.. فماذا ينتظر المصريون في هذا الشهر؟

ماذا تعرف عن شهر برمهات؟

برمهات هو الشهر الذي يلي أمشير في التقويم القبطي، كان يعرف عند المصريين القدماء باسم شهر الشمس والحرارة الصغيرة، كما جرى وصفه أيضًا بالثور المنصور نسبة إلى بامونت، إله الحرب والحرارة، إلى جانب كونه شهر حصاد المحاصيل الزراعية، بحسب شبكة سكاي نيوز.

لماذا سمي بشهر الحصاد؟

برمهات يعد شهرًا هامًا على مستوى الزراعة المصرية، إذ تنضج فيه الثمار والغلال بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مقارنة بشهر أمشير الذي يسبقه، ولهذا السبب أطلق عليه المصريون العديد من الأمثال الشعبية، مثل «برمهات روح الغيط وهات»، في إشارة إلى نضج المحصول وانطلاق ميعاد حصادها.

موعد شهر برمهات

مع انتهاء شهر أمشير في 9 مارس، وبداية برمهات في 10 مارس، كان المصري القديم ينتظر حصاد الغلال والأقماح والبقوليات مثل العدس، إذ يعد برمهات شهرًا غنيًا بالتاريخ والثقافة، ويمثل جزءًا هامًا من الهوية المصرية.

مع انتهاء شهر أمشير 2024، يبدأ شهر برمهات، وهو الشهر السابع من الشهور القبطية، يعرف برمهات بشهر الحصاد والحرارة، كما كان المصريون القدماء يطلقون على شهر برمهات اسم «بامونت»، نسبة إلى إله الحرب والحرارة.