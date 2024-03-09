بداية شهر برمهات خلال ساعات.. 8 أيام فاصلة بين الشتاء والربيع

يوافق اليوم 9 مارس آخر أيام شهر أمشير، وهو سادس الشهور في التقويم القبطي، والمعروف بالتقلبات فى الأحوال الجوية ويعتبر إعلان لقرب نهاية فصل الشتاء، ليبدأ منذ غد 10 مارس شهر برمهات وهو الشهر السابع في التقويم القبطى.

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شهر برمهات تأتي رياح الحسوم التي يطلق عليها برد العجوز، وعددها 8 أيام تبدأ من يوم 11 مارس إلى يوم 18 مارس من كل عام، وتعتبر أيام فاصلة بين فصلي الشتاء والربيع، ويتميز هذا الشهر بهبوب الرياح التي تساعد على تلقيح الأشجار والنباتات.

طقس شهر برمهات

كما ذكر الدكتور محمود فهيم مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن شهر مارس أو ما يسمى بشهر برمهات في التقويم القبطي، يتميز بدفء المناخ نهارا، وبرودة الطقس ونسمات الهواء الباردة ليلا خاصة في المناطق الريفية.

شهور التقويم القبطي

وكان المصريون القدماء يستخدمون تاريخ شهور السنة القبطية لربطها بأحوال الطقس والتفرقة بين طبيعة المناخ للزراعة والمحاصيل.

الشهر الأول هو توت.

الشهر الثاني هو بابه.

الشهر الثالث هو هاتور.

الشهر الرابع يسمى كياك.

الشهر الخامس هو طوبة.

الشهر السادس يدعى أمشير.

الشهر السابع يسمى برمهات.

الشهر الثامن هو برمودة.

الشهر التاسع يدعى بشنس.

الشهر العاشر يسمى يؤنه.

أبيب.

مسري.

نسيئ.