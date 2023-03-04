موعد نهاية شهر أمشير وبداية برمهات موسم الحصاد.. «روح الغيط وهات»

يهتم الكثيرون بمعرفة موعد نهاية شهر أمشير 2023، الشهر السادس من الشهور القبطية، إيذانا بنهاية الشتاء لهذا العام، حيث تختفي الرياح والأتربة العالقة والزعابيب، وهي السمات المعروف بها طقس بها آخر شهر في الشتاء.

وبموعد نهاية شهر أمشير2023، يبدأ الشهر السابع من الشهور القبطية، وهو شهر برمهات، وهو شهر الحصاد والحرارة بحسب بحسب تعريفات المصريين القدماء، والذي كان يعرف لديهم بإله الحرب أيضاً.

برمهات شهر الشمس والحرارة الصغيرة

ويسمى شهر برمهات عند المصريين القدماء، والذى يلي شهر أمشير بحسب التقويم القبطي، بشهر الشمس والحرارة الصغيرة، وكانوا يصفونه بالثور المنصور نسبة إلى (بامونت) إله الحرب والحرارة.

نضج المزروعات والثمار

ومن أهم سمات شهر برمهات عند المصريين القدماء، أن تنضج فيه الثمار والمزروعات لشدة الحرارة، قياسا بشهر أمشير، وكان يطلق عليه المصريون العديد من الأمثال الشعبية منها (برمهات روح الغيط وهات) بما يعنى نضح المزروعات وحصادها.

موعد انتهاء شهر أمشير 9 مارس

ومع موعد انتهاء شهر أمشير بحسب التقويم القبطي في 9 مارس، وبداية شهر برمهات في 10 مارس كان المصري القديم ينتظر حصاد الغلال والأقماح والبقوليات مثل العدس، وبرمهات روح الغيط وهات سبع حبات بصلات وعدسات وقمحات.

ومن جانها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بداية شهر برمهات يأتى فى 10 مارس 2023.