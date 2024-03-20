«البحوث الفلكية» تحدد موعد خسوف القمر.. الشمس تتعامد على خط الاستواء

أعلن معهد البحوث الفلكية، موعد خسوف القمر إذ تشرق الشمس يوم 20 من شهر مارس الجاري بحيث تتعامد أشعتها على خط الاستواء، فتؤدي إلى تساوي كمية الإشعاع على نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

البحوث الفلكية تعلن موعد خسوف القمر

ووفق ما حدده معهد البحوث الفلكية، فأن ظاهرة خسوف القمر تحدث بعد أن تتعامد الشمس على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي عدد ساعات الليل والنهار بحيث تبلغ 12 ساعة تقريبًا لكل منها، وتكون الشمس متعامدة تمامًا وقت الظهيرة.

وبالنسبة للسكان الذين يقعون في خط الاستواء أو قريبًا منه، فلن يكون لهم ظلًا على الأرض أو يكون ظلهم أقصر ما يمكن في ذلك اليوم، بسبب حدوث الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي.

اقتران القمر مع الحشد النجمي

وفي يوم 20 مارس الجاري، يقترن القمر مع الحشد النجمي أو بما يعرف بـ«خلية النحل» في برج السرطان، ونظرًا لصعوبة رؤية الاقتران بالعين المجردة، يمكن الاستعانة بتلسكوب صغير، وسنرى الحشد النجمي بجوار القمر في السماء طوال الليل حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ3:30 تقريبًا من صباح اليوم التالي.