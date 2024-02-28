طبيعة أذهلت العيون.. لماذا سُميت جزيرة فطناس بواحة الغروب؟

جزيرة فطناس، هي إحدى الجزر التابعة لواحة سيوة التي تقع في محافظة مطروح، وهي تُعتبر واحدة من أجمل المناطق الطبيعية الموجودة في سيوة، إذ يُحد جوانبها الأشجار والنخل المُميز، كما تمتلك آبارا وعيون مياه طبيعية تجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم.

سبب تسمية جزيرة فطناس بواحة الغروب

عُرفت جزيرة فطناس بواحة الغروب؛ لأنها تمتلك غروبًا رائعًا فعند غروب الشمس تظهر وكأنها تلامس مياه البحيرة، ما يجعلك تشعر وكأنك تنظر للوحة رُسمت ببراعة، بحسب ما أوضحته رضوى وحيد، مرشدة سياحية لـ«الوطن»، موضحة أنه لا يوجد وقت محدد لمشاهدة هذا المشهد الخلاب بل يُمكن الاستمتاع بذلك المنظر البديع طوال فصول السنة.

ونتيجة لهذا المشهد البديع الذي تتسم به جزيرة فطناس، يتوافد ملايين السائحين حول العالم للاستمتاع بجمال الطبيعة وتوثيق لحظاتهم الممتعة وسط أجواء الطبيعة الساحرة، وفقًا لتعبير رضوى، كما يأتون للاستمتاع بالسباحة في العيون الكبريتية والآبار التي تمتلكها سيوة.

السباحة في عين فطناس

تعني كلمة فطناس في اللغة العربية واحة الغروب، ويطلق عليها أيضا واحة الخيال، ولقد سُميت جزيرة فطناس بالعديد من الأسماء على مر العصور، وتابعت وحيد: عين فطناس هي عين أساسية تضم 10 منابع ويبلغ عمق العين حوالي 7 أمتار ويمكن النزول فيها والاستمتاع بمياهها التي تتسم بدرجة حرارة متوسطة.

وبجانب الطبيعة الفريدة التي تمتكلها جزيرة فطناس، فهي تعتبر مقصدا سياحيا لممارسة العديد من الأنشطة كرحلات السفاري والتخييم، فضلًا عن اعتبارها مكانًا مناسبًا للممارسة تمارين الاسترخاء والتخلص من الأعباء والضغوط النفسية.