بنك ناصر يدعم لجان الزكاة بـ10 ملايين جنيه

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّه تقرر دعم لجان الزكاة التابعة للبنك بـ10 ملايين جنيه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، لإعداد كراتين مواد غذائية يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك، وذلك في النطاق الجغرافي لكل لجنة بمناسبة شهر رمضان.

تشكيل لجان زكاة تطوعية

وقالت «القباج» في بيان عنها، إنّه تنظيما للعمل حرصت إدارة البنك على تشكيل لجان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية والتعرف على الأسر المستهدفة من خلال تواجد اللجان في المحافظات المختلفة، حيث يشرف البنك على أعمال اللجان التي يصل عددها إلى أكثر من 2900 لجنة تقريبا لصرف أموال الزكاة في صورة نقدية وعينية وفق مصارف الزكاة الشرعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية والمستحقين للمساعدة.

توسيع قاعدة التكافل

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ بنك ناصر يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل بالبنك لتشمل أكبر عدد من المواطنين من خلال لجان الزكاة التي تتولى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة، كما توفر من خلال أموال التبرعات مساعدات نقدية شهرية وعلاجية.