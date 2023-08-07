ماهر فرغلي: قيادات الجماعات الإسلامية أنفقوا أموال التبرعات على ملذاتهم

قال ماهر فرغلي، باحث في شؤون الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية، إن جماعة الإخوان الإرهابية والجماعة الإسلامية، تقاتلتا على مصادر التمويل في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ حصلتا وقتها على حرية كبيرة، وكانتا تطلبان من الناس التبرع في سبيل الله.

التبرع في سبيل الله

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التبرع في سبيل الله كلمة عامة، شملت المنشورات ومرتبات القيادات وأي بند آخر، وهناك قيادات في الجماعة وأفراد تزوجوا وخرجوا للتنزه وأنفقوا على حياتهم الشخصية ومصروفاتهم الدراسية من هذه التبرعات.

حزب العمل

وتابع الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: «حضرت مشكلة، وقد كانت في مؤتمر إبراهيم شكري رئيس حزب العمل الذي كان متحالفا مع جماعة الإخوان، وكان عبدالرحمن لطفي على يساره وطه السماوي على يمينه ومصطفى ضاهر وممثل عن الجماعة الإسلامية اسمه بشير، وكل منهم ألقى كلمة هاجم فيها الآخر ضمنيا، حيث تحدثوا عن تحريم وإجازة الديموقراطية والعمل الحزبي، وحاول طه السماوي أن يوفق بين الجماعة الإسلامية والإخوان، وقال إنه لا يرى فارقا بين كلامهما، وفسد المؤتمر وانتهى إلى لا شيء».