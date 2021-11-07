الجندي: البعض قد يستخدم أموال «صناديق التبرعات» لدعم الإرهاب

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخاص برفع صناديق التبرعات من جميع المساجد على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن أموال الصناديق تصل لملايين، وقد يستخدمها البعض في دعم الإرهاب والمتطرفين، إذ أن التمويل بالنسبة للإرهاب مثل الدم للإنسان، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «دي إم سي».

خالد الجندي يوجه رسالة لمنتقدي قرار وزير الأوقاف

ووجه «الجندي» رسالة لمنتقدي قرار وزير الأوقاف، «هنجرب في نفسنا تاني ونديهم فلوس يعبثوا بها بأمننا وكرامتنا وشعبنا؟»، موضحًا أنه عندما يتوقف ضخ التمويل للإرهاب ونتمكن من منع الأموال عنه، لن يتمكنوا من شراء أسلحة أو تجنيد مقاتلين أو أخوات، وأن مشكلة الإرهاب تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل علني وتوجد دول تغذيه وتنفق عليه، وهذه الدول معروفة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يكيل الضربة وراء الضربة للإرهاب من أجل حماية البلاد، داعيًا لوزير الأوقاف بالتوفيق: «ربنا يجعله في ميزان حسناتك، مش مهم تتشكر دلوقتي، ولن تقابل بالثناء والدعاء، ونشد لك أنك رجل قوي تؤدي رسالتك ولا تخشى في الله لومة لائم».

يجب إعادة النظر في صناديق التبرعات في المساجد الصوفية

وأشار الشيخ خالد الجندي، إلى أن المسيطرين على السوشيال ميديا أصحاب رسالات خاصة ولن يعطلونا، مناشدًا بإعادة النظر في صناديق التبرعات بمساجد الطرق الصوفية وصناديق النذور، معقبًا: «محدش على راسه ريشة، الشفافية المالية والمحاسبية كله لازم يتحاسب، ومن يخاف من الحساب وراءه ما يعاب عليه».