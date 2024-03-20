بنك ناصر يعلن زيادة موازنة المساعدات إلى 200 مليون جنيه

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التابع لها، الموافقة على زيادة موازنة المساعدات التي يقدمها البنك إلى 200 مليون جنيه، مؤكدة حرص البنك على متابعة المستفيدين ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بحسب بيان عنها.

وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل في البنك، في بيان صادر عن وزارة التضامن، أنّ البنك جهز حزمة من المساعدات لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، موضحا أنّ دعم المنظومة الصحية في مصر يمثل أهم محاور التنمية المجتمعية التي يتبناها بنك ناصر الاجتماعي بوصفه الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف الدكتور أحمد عطية لـ«الوطن»، أنّ البنك دعم مستشفى أبو الريش للأطفال ودعم الهلال الأحمر المصري ومستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس ومستشفى أهل مصر للحروق ومستشفى بهية والمستشفى الجامعي لجامعة القاهرة ومستشفى جامعة بنها ومستشفى جامعة المنصورة.

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في كافة محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية.