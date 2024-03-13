قرض بدون فائدة من بنك ناصر.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلن بنك ناصر،عن توفير قروض بدون فائدة، وذلك لتقديم أكبر دعم ممكن للعملاء ولتقديم خدمات اجتماعية مميزة للمواطنين الذين يواجهون مشكلة في مواجهة الظروف الصعبة.

ويمنح بنك ناصر قرض بدون فائدة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بمصاريف إدارية رمزية بسيطة، على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات وبحسب البنك، يتم إعدامها في حال وفاة الشخص المقترض.

الفئات المستحقة للحصول على قرض

وبالنسبة للفئات المستحقة للحصول على قرض دون فائدة من بنك ناصر، فهم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات.

الشروط والأحكام للحصول على القرض

ووضع بنك ناصر بعض الشروط والأحكام للحصول على القرض، ومنها أنه في وحال الاقتراض بضمان المرتب، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، ويجب تقديم ضامن من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

شروط قرض دون فائدة

أما في حال الاقتراض بضمان المعاش، أو المعاش المستحق، يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك، وحالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وعن الإجراءات للحصول على القرض دون الفوائد، يجري تقديم صورة الرقم القومي سارية والضامن، والرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد، وبيان مفردات المرتب أو المعاش، للمقترض ومرتب الضامن.