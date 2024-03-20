بنك ناصر يمنح قروضا حسنة دون فوائد لـ2982 مستفيدا بـ322 مليون جنيه

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، استمرار البنك في تقديم حساب 10700 لتلقي الزكاة والصدقات بهدف إيجاد نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يلعب البنك دورًا رياديًا من خلال قطاع التكافل لتقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة، وتعد اﻟزﻛﺎة إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها في تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق تقديم الدعم المادي والعيني لفئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتهم الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وأسر السجناء وغيرهم.

إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الدور لم يقتصر على الدعم فقط، بل تجاوز ذلك إلى متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة، موضحة أنّ البنك قدم خلال العام المالي الحالي إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه، ومنح قروضا حسنة دون فوائد لـ2982 مستفيدا بقيمة 322 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية فبراير الماضي.

وأشارت القباج إلى أنّ حسابات «الصدقة الجارية والزكاة» بالبنك تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في إخراج جزء من أموالهم لأغراض الصدقة الجارية لتقديم الدعم المادي اللازم لتمويل الأعمال الخيرية، حيث أتاح القانون لبنك ناصر الاجتماعي تلقي الهبات والوصايا والزكاة والصدقات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بهدف ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها وفى مصارفها الشرعية.

وأكدت أنّ النشاط الذي تنفذه إدارة الزكاة التابعة لقطاع التكافل بالبنك في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي، يعتبر من أهم الملامح التي تميز نشاط بنك ناصر الاجتماعي وذلك منذ إنشائه.