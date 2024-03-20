كشف قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات علمي وأدبي بالتزامن مع إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 للفصل الدراسي الثاني، التي بدأ العد التنازلي عليها، إذ تفصلنا عنها نحو 60 يومًا ذلك بعدما جرى اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في جميع المحافظات علمي وأدبي، إذ إنّه جدول موحد لكافة المحافظات بحسب ما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الأزهر 2024 الترم الثاني

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية في بيان صحفي سابق، تفاصيل جدول امتحانات الأزهر 2024 الترم الثاني لكافة المراحل والصفوف الدراسية، والذي تم إتاحته على موقع بوابة الأزهر، إذ تنطلق الامتحانات كالآتي:

تنطلق امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي الترم الثاني بالإضافة إلى البعوث الإسلامية بدءًا من 20 أبريل المُقبل.

تبدأ امتحانات صفوف النقل الثانوية الترم الثاني ومعاهد البعوث الإسلامية يوم 28 أبريل المقبل.

تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني يوم 15 مايو 2024.

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني يوم 15 مايو 2024.

تُعقد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الأول السبت 1 يونيو المقبل بالتزامن مع انطلاق امتحانات ثانوية البعوث.

تُعقد امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي الدور الثاني بدءًا من السبت 20 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

وبحسب قطاع المعاهد الأزهرية، فإنّ جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي في جميع المحافظات يكون كالآتي:

السبت 1 يونيو 2024.. امتحان مادتي الفقه والحديث.

الإثنين 3 يونيو 2024.. امتحان مادة القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو 2024.. امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 10 يونيو 2024.. امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 يونيو 2024.. امتحان مادة الأدب والنصوص.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من الخميس 13 يونيو وحتى الجمعة 21 من نفس الشهر، ثم يتم استئناف الامتحانات بدءًا من السبت 22 يونيو.

السبت 22 يونيو 2024.. امتحان مادة الفيزياء.

الإثنين 24 يونيو 2024.. امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 يونيو 2024.. امتحان مادة النحو.

السبت 29 يونيو 2024.. امتحان مادة الأحياء.

الإثنين 1 يوليو 2024.. امتحان مادة البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو 2024.. امتحان مادة التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو 2024.. امتحان مادة الديناميكا.

الأربعاء 10 يوليو 2024.. امتحان مادة الكيمياء.

السبت 13 يوليو 2024.. امتحان مادة الصرف.

الإثنين 15 يوليو 2024.. امتحان مادة التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024 أدبي فإنّه يكون كالآتي:

الأحد 2 يونيو 2024.. امتحان مادتي الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو 2024.. امتحان مادة القرآن الكريم.

الخميس 6 يونيو 2024.. امتحان مادة البلاغة.

الأحد 9 يونيو 2024.. امتحان مادة الجغرافيا للمبصرين فقط.

الثلاثاء 11 يونيو 2024.. امتحان مادة النحو.

الخميس 13 يونيو 2024.. امتحان مادة الحديث.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك بدءًا من الجمعة 14 يونيو وحتى السبت 22 يونيو 2024، ثم تستأنف أعمال الامتحانات.

الأحد 23 يونيو 2024.. امتحان مادة التاريخ.

الثلاثاء 25 يونيو 2024.. امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الخميس 27 يونيو 2024.. امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة.

الثلاثاء 2 يوليو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 4 يوليو 2024.. امتحان مادة التوحيد.

الثلاثاء 9 يوليو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 يوليو 2024.. امتحان مادة الصرف.

الأحد 14 يوليو 2024.. امتحان مادة التفسير.