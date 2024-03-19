جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024.. تبدأ في يونيو المقبل

يتابع الطلاب جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 المعلن من قطاع المعاهد الأزهرية لكل من الشعبتين، الأدبية والعلمية، وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» الجدول ومواعيد بدء وانتهاء الامتحانات وفقا لما تم إعلانه.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وعن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، فوفقا للجداول المعلنة، تبدأ امتحانات الشعبة العلمية في يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، أما طلاب الشعبة الأدبية فمن المقرر أن تبدأ امتحاناتهم في يوم الأحد الموافق 2 يونيو.

ووفقا لما جاء في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 المعلن من قطاع المعاهد الأزهرية، فمن المقرر أن تنتهي الامتحانات بعد قرابة الشهر من تاريخ بدايتها، بحيث يُنهي طلاب الشعبة الأدبية، امتحاناتهم في يوم الأحد 14 يوليو المقبل.

موعد بدء امتحانات الثانوية الأزهرية

وعن موعد انتهاء طلاب الشعبة العلمية، فبناء على ما جاء في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 تنتهي فترة امتحاناتهم في يوم الاثنين الذي يوافق 15 من شهر يوليو المقبل.

وبعيدا عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، فكان القطاع أعلن أن الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، فامتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية تبدأ في يوم 1 يونيو المقبل.