جدول امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية الأزهرية 2024.. تبدأ الشهر المقبل

أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية الأزهرية 2024 للفصل الدراسي الثاني، وهي النسخة المعتمدة للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية للعام الجاري، بعد أن اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، صباح اليوم، جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية 2024.

جدول الشهادة الثانوية والإعدادية الأزهرية 2024

جاءت امتحانات الفصل الدراسي الثاني من جدول الثانوية والإعدادية الأزهرية 2024 وباقي المراحل على النحو التالي:

- صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والبعوث الإسلامية السبت 20 أبريل 2024.

- صفوف النقل الثانوي ومعاهد البعوث الإسلامية السبت 28 أبريل 2024.

- الشهادتان الابتدائية والإعدادية الأربعاء 15 مايو 2024.

- امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية إعدادية وثانوية البعوث السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الدور الثاني النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث السبت 20 يوليو.

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قطاع المعاهد الأزهرية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، قد قرر في وقت سابق، فتح باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية الأزهرية 2024، الذين لم يتمكنوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية، وفي هذا الإطار، تمّ فتح باب تسجيل استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لمدة خمسة أيام استثنائية للمرة الأخيرة.

يُذكر أنَّ قطاع المعاهد الأزهرية كان قد أرسل منشورًا إلى جميع المناطق الأزهرية، نص على تطبيق ما هو مطبق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اعتبار مادة التربية الفنية بالمرحلة الثانوية مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، أسوة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اعتبارًا من العام الدراسي 2023-2024.