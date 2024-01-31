مجلس جامعة الأزهر يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الترم الأول

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود الشكر لجميع كليات الجامعة؛ إدارةً، وأعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وعمالًا؛ لجهودهم المبذولة في إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال الصحيح وإعلان النتائج في أسرع وقت.

إعلان نتائج الامتحانات

وأشاد المجلس بجناح الأزهر الشريف الذي يحظى برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودوره التنويري في معرض الكتاب من خلال عرض الكتب، والفتاوى، والندوات الثقافية، معربا عن إقبال الأسر المصرية على معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأمر الذي يؤكد أن الثقافة المصرية لاتزال بخير.

كما قدم المجلس التهنئة للشعب المصري وشرطته الباسلة بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، هذا اليوم المبارك الذي وقف فيه أبطال الشرطة المصرية عام 1952 في وجه الاحتلال البريطاني بمدينة الإسماعيلية.

مجلس جامعة الأزهر يدعو بالفرج لأهل فلسطين

وتضامنا مع القضية الفلسطينية دعا المجلس لأهل فلسطين بتعجيل الفرج، وتحرير الأقصى من يد المغتصبين، وحيا صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي كما هنأ المجلس الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج.