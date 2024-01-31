رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مجلس جامعة الأزهر يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الترم الأول

كتب:

أحمد الشرقاوي
01:43 م | الأربعاء 31 يناير 2024
مجلس جامعة الأزهر اليوم

مجلس جامعة الأزهر اليوم

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود الشكر لجميع كليات الجامعة؛ إدارةً، وأعضاء هيئة تدريس، وموظفين، وعمالًا؛ لجهودهم المبذولة في إنجاح امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال الصحيح وإعلان النتائج في أسرع وقت. 

إعلان نتائج الامتحانات

وأشاد المجلس بجناح الأزهر الشريف الذي يحظى برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودوره التنويري في معرض الكتاب من خلال عرض الكتب، والفتاوى، والندوات الثقافية، معربا عن إقبال الأسر المصرية على معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأمر الذي يؤكد أن الثقافة المصرية لاتزال بخير.

كما قدم المجلس التهنئة للشعب المصري وشرطته الباسلة بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، هذا اليوم المبارك الذي وقف فيه أبطال الشرطة المصرية عام 1952 في وجه الاحتلال البريطاني بمدينة الإسماعيلية.

مجلس جامعة الأزهر يدعو بالفرج لأهل فلسطين

وتضامنا مع القضية الفلسطينية دعا المجلس لأهل فلسطين بتعجيل الفرج، وتحرير الأقصى من يد المغتصبين، وحيا صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي كما هنأ المجلس الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج.

اقرأ المزيد:

تعرف على رابط بوابة الأزهر للحصول على نتائج الامتحانات

انطلاق المؤتمر الدولي لكلية طب بنين الأزهر اليوم

بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أستاذ بـ«صيدلة الأزهر»: اللبن الرايب يساعد في القضاء على جرثومة المعدة

جدول تصفيات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم في مطروح

انطلاق التصفيات المؤهلة لمسابقة شيخ الأزهر بمطروح الاثنين المقبل

رئيس الجامعة لـ«سفراء الأزهر»: يجب تنمية مهارات خريجي الأزهر

إجراء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن في كفر الشيخ
بقلم أحمد الشرقاوي