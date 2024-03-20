جدول امتحانات شهر مارس للمرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل «الأول والثاني» الإعدادي بمدارس الإسكندرية فى الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة ليستعد الطلاب لأداء هذة الامتحانات والممهدة لمتحانات آخر العام التي تقرر عقدها في شهر مايو 2024.

جدول مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية

تقرر بدء جدول مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية لتكون في نهاية شهر مارس وتستمر لمدة أسبوع في بداية شهر إبريل 2024، وتدخل هذه الامتحانات ضمن درجات أعمال السنة وتساهم في رفع المجموع الكلي للطلاب.

تبدأ مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني الإعدادى بإدارات الإسكندرية الفرعية التعليمية يوم الأحد 31 مارس 2024 وتستمر حتى الأحد 7 إبريل 2024 في جميع مدارس الإسكندرية الرسمية والخاصة والرسمية لغات، وتبدأ الامتحانات مع بداية اليوم الدراسى العادي من بداية اليوم الدراسي حتى نهايته ويكون مدة أداء الإمتحان هي مدة الحصة فقط طبقاً للقرار الوزراي رقم 195 لسنة 2023.