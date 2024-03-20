القبض على مدير سابق شركة أدوية متهم بغسيل 28 مليون جنيه في الدقهلية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقًا له معلومات جنائية– مقيم بمحافظة الدقهلية)؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي كونه المنوط به بيع العقاقير الطبية لعملاء الشركة محل عمله، إلا أنه قام بالاستيلاء على عقاقير طبية مملوكة للشركة المشار إليها بإجمالي مبلغ (28 مليون جنيه).

كما تمكن المتهم من تزوير مستندات تفيد باستلام أحد جمعيات الصيادلة لتلك العقاقير – على خلاف الحقيقة – مما مكنه من الحصول على قيمة تلك العقاقير عقب بيعها، والاستيلاء على قيمتها لنفسة دون وجه حق، وقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بهدف إخفائها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات - الاستثمار في الشركات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ(28 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.