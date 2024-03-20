موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024

يهتم المواطنون في البحر الأحمر بمعرفة موعد أذان ومواقيت الصلاة حيث يؤدي المسلمون فريضة الصوم والصلاة في وقتها حرصا على أداء الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، وتنشر «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20-3-2024 في البحر الأحمر.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024

وجاء موعد أذان المغرب في محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024 حسب ما أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر في تمام الساعة 5:56 مساء ويزيد دقيقة كل يوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك حسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في رمضان بالبحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتبلغ عدد ساعات الصوم في البحر الأحمر اليوم 13:52 ساعة، ويؤدي المواطنون الصلاة في عدد من المساجد في اليوم العاشر من شهر رمضان.

مساجد البحر الأحمر

وخصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر تحت إشراف هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف عدد 340 مسجدا لأداء صلاة التراويح و163 مسجدا للتهجد و9 مساجد الاعتكاف بمدن البحر الأحمر لإعمار بيوت الله في شهر رمضان.