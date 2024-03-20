يتطلع أهالي محافظة البحر الأحمر، لمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20-3-2024 ، الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، لأداء الصلاة في وقتها من جهة، ولمعرفة وقت بدء الصيام من جهة أخرى.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتقدم «الوطن» خدمة موعد أذان الفجر بمحافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024، إذ يحين وقت صلاة الفجر في تمام الساعة 4:24 صباحًا، وذلك حسب إمساكية شهر رمضان التي أصدرتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في عاشر أيام شهر رمضان بالبحر الأحمر

ويبلغ عدد ساعات الصيام في عاشر أيام شهر رمضان المبارك، نحو 13 ساعة و52 دقيقة، وفق مواقيت الصلاة بإمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية.

ويؤدي المواطنون في محافظة البحر الأحمر الصلاة في عدد من المساجد الكبرى، وأهمها: «مسجد العارف بالله أبو الحسن الشاذلي، ومسجد الميناء الكبير».