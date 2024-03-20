القبض على 3 متهمين هاربين من أحكام قضائية وغرامات في الجيزة
كتب:
محمد بركات
01:48 م | الأربعاء 20 مارس 2024
وزارة الداخلية
شن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة، حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، لاسيما الهاربين من أحكام قضائية.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
-ضبط (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 38 حكما قضائيا في قضايا «تبديد، مبان» بإجمالي 20 سنة حبس وكفالات وغرامات مالية بلغت أكثر من (22 مليون جنيه).
- ضبط (مقاول- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، مطلوب التنفيذ عليه في 59 حكما قضائيا في قضايا مباني بإجمالي 31 سنة و4 أشهر حبس وغرامات مالية أكثر من (50 مليون جنيه).
- ضبط (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق)، مطلوب التنفيذ عليه في 25 حكما قضائيا في قضايا سرقة تيار كهربائي بإجمالي غرامات (250 ألف جنيه).