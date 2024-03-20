هند صبري: العلم قبل الفن والزواج.. والورود قبل الجاتوه

صرّحت الفنانة هند صبري ببعض التفضيلات المثيرة للاهتمام، وألقت الضوء على فلسفتها في الحياة، موضحة أنها تؤمن بأهمية العلم قبل الفن والزواج، مؤكدةً على ضرورة التزود بالمعرفة قبل الانخراط في أي مجال.

وأوضحت هند صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كان عمري 20»، والمذاع عبر راديو «ميجا إف إم» تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أنّها تفضل الفنان الموهوب على الفنان صاحب قدر كبير من العلم، مؤكدةً على أن الموهبة هي الأساس في أي عمل فني.

وأشارت هند صبري إلى المأكولات التي تفضلها وهي الكسكسي والمحشي، موضحة أنَّها أطباق تقليدية تعكس ثقافتها العربية، إذ تفضل أن تأخذ معها الورود عند زيارة أي شخص، مؤكدةً أن الورود تعبير صادق عن المشاعر.

العشرين مجرد رقم

ترى صبري أن العشرين مجرد رقم، وأن الشخص يمكنه أن يظل بروح سن العشرين دائمًا، طالما حافظ على الأمل والتفاؤل، مبينة أن فنان النوايا الحسنة قد يكون أقل شعبية من رجل صاحب التأثير، مؤكدةً أهمية الموازنة بين النوايا الحسنة والقدرة على التأثير.