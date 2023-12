هند صبري عن العام الجديد: يا رب سنة أسعد وأخف علينا جميعا

هنأت الفنانة هند صبري، جمهورها باقتراب حلول عام 2024، من خلال نشر صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أمنية هند صبري في عام 2024

وعلقت هند صبري على الصور بأمنيتها للعام الجديد، قائلة: «يا رب سنة أسعد وأخف علينا جميعا.. Hoping for a better year to come».

استقالة هند صبري من منصبها بالأمم المتحدة

وأعلنت «صبري»، مؤخرًا استقالتها من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة بالبرنامج الغذائي التابع للأمم المتحدة دعمًا للقضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر وظلم شديد، بعد شغلها المنصب لمدة 13 عامًا.

وقد أعلنت الفنانة هند صبري، منذ أيام عن انضمامها لأول مرة في برنامج شارك تانك، من خلال الحلقة التاسعة، والذي يذاع علي شاشة CBC، والذي يهدف إلى اكتشاف المبتكرين وتسليط الضوء عليهم ممن يمتلكون أفكار مختلفة ومشاريع ناشئة من أجل توسيع استثمارتهم فى المجالات المختلفة.