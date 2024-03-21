5 ملفات مهمة على طاولة «الأعلى للجامعات» في اجتماعه المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع بعد المقبل الاجتماع الدوري له بحضور رؤساء الجامعات المختلفة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الموضوعات سيجرى مناقشتها أبرزها متابعة تقارير اللجان المشكلة بشأن تطوير نظام التنسيق المتمثلة في إعادة النظر في الأعداد المقرر قبولها في الكليات بما يتماشى ويلبي احتياجات سوق العمل.

تنسيق الجامعات 2024

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن يناقش المجلس تقارير اللجان المشكلة بشأن تطوير نظام التعليم المدمج وآليات وقواعد القبول بها، بجانب التأكيد على ضرورة الاستعداد وجاهزية المستشفيات لعيد الفطر المبارك، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري والتأكيد على الالتزام بمواعيد الامتحانات والمحاضرات.