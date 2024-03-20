أيمن عاشور يلتقي بعلماء مصريين بفرنسا: إنشاء فروع للجامعات الأجنبية قريبا

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع العلماء المصريين بفرنسا، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصرفي فرنسا، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وشاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا.

واستعرض عاشور على هامش زيارته لباريس لإلقاء كلمة مصر في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقتها الوزارة في مارس الماضى، مشيرًا إلى توجه مصر نحو الانفتاح للعالمية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها بمصر، وإنشاء درجات علمية مزدوجة، والتعاون في الأبحاث المشتركة، وزيادة التبادل الطلابي.

ربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد القومي

وأوضح أن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتركز علي ضرورة ربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد القومي، منوهًا إلى التزام الوزارة بتطوير القطاع التعليمي والبحثي لتعزيز مكانة مصر العلمية والتعليمية على الساحة الإقليمية والدولية، وإلى سعي مصر إلى أن تكون محركًا للتقدم والتطور في القارة الإفريقية والعالم العربي، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلم والتعليم والبحث.

وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التى يمتلكونها، وتوظيفها في تطبيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية، والنهوض بالتعليم والبحث العلمي، وكذا ضرورة فتح قنوات تواصل لتعزيز التعاون مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج من جميع التخصصات.

المساهمة في النهضة التعليمية بمصر

وأعرب الحضور من العلماء عن استعداهم للمساهمة في النهضة التعليمية بمصر من خلال نقل خبراتهم المختلفة والتقنيات الحديثة في كافة المجالات والمشاركة في الأبحاث في مختلف التخصصات، وكذا حرصهم الشديد على تقديم خدماتهم لما يفيد مصر بلدهم.