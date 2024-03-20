تسريح نصف عمال ميناء إيلات بالأراضي المحتلة.. ووقفة احتجاجية للمفصولين اليوم

أعلن اتحاد العمال الرئيسي في الأراضي المحتلة إن نصف العمال في ميناء إيلات على وشك فقدان وظائفهم بعد أن تعرض الميناء لضربة مالية كبيرة بسبب الأزمة في ممرات الشحن في البحر الأحمر، إذ تقع إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر وكانت من أوائل الموانئ التي تأثرت حيث غيرت شركات الشحن مسار السفن لتجنب الهجمات.

إدارة الميناء أعلنت أنها تعتزم فصل نصف الموظفين

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإن اتحاد عمال الهستدروت، وهو المنظمة الجامعة لمئات الآلاف من العاملين في القطاع العام، إن إدارة ميناء إيلات أعلنت أنها تعتزم فصل نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفا، مؤكدًا أن عمال الرصيف سينظمون احتجاجًا في وقت لاحق اليوم.

ولم يرد المسؤولون في ميناء إيلات على الفور للتعليق، ولكن في ديسمبر أعلن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات أن النشاط شهد انخفاضا بنسبة 85% منذ أن بدأت الهجمات على السفن.

وشهد البحر الأحمر بعض الاضطرابات على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة أدت إلى استشهاد واصابة أكثر من 105 آلاف شهيد ومصاب في حصيلة غير نهائي.