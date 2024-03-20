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دراما المتحدة

جوتيريش: يجب التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة

كتب:

منتصر سليمان
02:14 م | الأربعاء 20 مارس 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يجب بذل كل الجهود الممكنة لوقف القتل المستمر في قطاع غزة وإنقاذ أكثر من مليون شخص مهددين بالمجاعة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف، «يجب التحرك الفوري لإنقاذ سكان قطاع غزة من خطر المجاعة، والعالم يواجه تحديات عديدة جراء استمرار الحرب في قطاع غزة».

وتابع: «لا مبررات للعقاب الجماعي للمدنيين في غزة، وأؤكد ضرورة الإفراج عن المحتجزين دون شروط». 

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بقلم منتصر سليمان