«الصحة العالمية» توثق 400 اعتداء إسرائيلي على المرافق الصحية في غزة

وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 400 هجوم على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر، ونشرت المنظمة رسمًا بيانيًا يوضح الهجمات التي سجلتها على البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و12 مارس 2024.

توثيق 410 هجمات على مرافق الرعاية الصحية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإن منظمة الصحة العالمية وثّقت 410 هجمات على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، وأسفرت الهجمات عن استشهاد 685 شخصًا وإصابة 902 آخرين، وإلحاق أضرار بـ99 منشأة، وتضرر 104 سيارات إسعاف، إذ وقع خمس الهجمات (38%) في مدينة غزة، وربعها (23%) في شمال غزة، وأكثر من الربع (28%) في خان يونس.

وشددت منظمة الحصة العالمية على أن الرعاية الصحية ليست هدفًا داعية دولة الاحتلال إلى احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين والرعاية الصحية.

وارتفعت أعداد الشهداء في قطاع غزة إلى 31 ألفا و923 شهيدا، والإصابات إلى 74 ألفا و96 مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.