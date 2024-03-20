7 أحلام لا تخبر بها أحدا.. منها رؤية ثعبان أسود والزواج بهذه الطريقة

تعدد الأحلام في المنام تجربة فريدة تمر بها العقول أثناء النوم، ويتخيل الفرد مجموعة من الصور أو الأحداث التي قد تكون واقعية أو خيالية، وتعبر الأحلام في بعض الأحيان عن جزء من الأفكار والمشاعر التي يمكن أن تكون مدفونة في العقل، ويمكن أن تكون مرتبطة بالتجارب اليومية وغيره، إلا أن هناك الكثيرين يعتقدون أن هناك أحلام لا يجب على الشخص أن يُخبر بها أحد، وهو ما أكده الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، والباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء.

أحلام لا تخبر بها أحدا

وحول الحديث عن أحلام لا تخبر بها أحدا، قال الدكتور أبو اليزيد سلامة إن هناك سبع رؤى إذا رايتها في المنام لا تبلغ بها أحد ولا تطلب من أحد أن يعبر لك عنها مهما حدث، لما تحمله من دلالات خطيرة، ويجب عليك أن تُسرع في التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند رؤيتها، فضلا عن أنه يجب على الشخص أن يثق أن أمره كله بيد الله عزوجل.

وكشف الدكتور أبو اليزيد سلامة عن 7 أحلام لا يُخبر بها الشخص لأحد وجاءت كالتالي:

رؤية الميت في المنام

1- عندما يشاهد المسلم شخصا ميتا في الحلم، ويأتي ليأخذ شخصا آخر إلى مكان مجهول أو يستولي على شيء ثمين من البيوت ويتجه به نحو البحر.

تساقط الأسنان في المنام

2- إذا رأى شخص في الحلم أسنانا أو أحد أضراسه وهي تسقط على الأرض.

تفسير حلم الزواج في المنام

3- إذا رأى الإنسان نفسه يتزوج ويسمع أصوات فرح عالية، فإذا كان الفرح بدون صوت فذلك يعتبر جيدا، أما إذا كانت الأصوات عالية فلا يُخبر بها أحد .

4- فقدان شيء ثمين بحيث يبحث المسلم عنه بشدة دون أن يجده.

تفسير حلم البحث عن الطعام في المنام

5- البحث عن الطعام دون أن يتمكن المسلم من إيجاده.

تفسير حلم نار تشتعل في المنزل

6- رؤية النار تشتعل في المنزل أو على السرير، أو حتى تنبعث من بين يدي الشخص.

تفسير حلم مشاهدة ثعبان في المنام

7- مشاهدة ثعبان أو عقرب أسود اللون يلدغ شخصا في الحلم.

حكم القيام بتفسير الأحلام والرؤى والمنامات

واستكمالا للحديث عن أحلام لا تخبر بها أحدا، كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت أن تفسير الرؤيا أمر مشروع لمن يحسنه؛ لأن الله تعالى أوجد الرؤيا ليستفيد منها الناس عن طريق من يعلم تأويلها منهم، لما جاء في القرآن الكريم والسنة والنبوية، مشدد على أنه لا يجوز لأهل الذكر أن يتحدثوا في هذا الأمر لأنه مقصور على أهل العلم به، مستشهد بقول الله عزوجل: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ».

كما أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأن النبي الكريم أباح لأبي بكر الصديق أن يعبر الرؤيا، وأخبره أنه أصاب وأخطا، حيث استشهدت الإفتاء بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببًا وَاصِلًا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فَعَلَوْتَ، ثم أخذ به رجل من بعدك فَعَلَا، ثم أخذ به رجل آخر فَعَلَا، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وُصِلَ له فَعَلَا، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فلأعبرنها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْبُرْهَا»، قال أبو بكر رضي الله عنه: أما الظلة؛ فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل؛ فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك؛ فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض؛ فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيُعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله، بأبي أنت، أصبتُ أم أخطأتُ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا»، قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأتُ؟ قال «لَا تُقْسِمْ». متفق عليه واللفظ لمسلم.