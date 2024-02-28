رئيس مكتبة الإسكندرية يفتتح «اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي» 7 مارس

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان «أثر الثقافة الغربية في نشر التراث القبطي»، بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة، الذي يستضيف الاحتفالية 7 مارس المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

يلقي الكلمات الافتتاحية، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور نبيل أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وعدد من الهيئات والمؤسسات، ومنهم كلمة ممثل الكنيسة الكاثوليكية، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، الدكتور القس عاطف مهنَّي مدير مركز مسيحية الشرق الأوسط بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة، نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس، كلمة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وكلمة مركز البحوث الأمريكي.

افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية مشاركة 13 فنانًا

يأتي بعد ذلك افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية يشارك فيه 13 فنانًا وفنانة، كما يتضمن المعرض مزجًا بديعًا للفن القبطي ودلالاته، ويتضمن كذلك عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم الباحثين، بينهم أبونا وديع عوض الفرنسيسكاني، أبونا أثناسيوس المقاري، Prof. Karel C. Innemée، نيافة الأنبا مقار، القس عيد صلاح، الدكتور عادل فخري، الدكتور عزت صليب، الدكتور يوحنا نسيم، الدكتور ماهر عيسى، أبونا باسليوس صبحي، نبيل فاروق، الدكتور أحمد النمر، الدكتور رامي عطا، القمص يسطس فانوس.

ويتوسط اليوم عرض فيلم تسجيلي مصري أوروبي عن "التلمذة في تسليم الألحان القبطية" بعنوان: "مدرسة الذاكرة" إخراج نانسي كمال، ويأتي في ختام ذلك اليوم عرض فني لكورال «لنا رجاء» بكنيسة العائلة المقدسة بالزيتون، الدعوة عامة والحضور مجاني بدون تسجيل مسبق.