عادة شائعة خلال الصيام في نهار في رمضان.. «الإفتاء» تحسم الجدل

مع بداية شهر رمضان، تعاني السيدات من أزمة خلال إعداد الطعام أثناء فترة الصيام، حيث ترغب في التأكد من جودة المذاق، وهو ما يمنعها الصيام عنه في رمضان، لتلجأ أحيانا للتذوق ثم التخلص من الطعام سريعا، من أجل التأكد أن كل شيء على ما يرام قبل الإفطار.

هذه العادة الشائعة بين السيدات وربات البيوت، بتذوق الطعام خلال الصيام في شهر رمضان، تجعل البعض في حالة قلق وتثير التساؤلات حول الأمر، لتفتح مجالا لسؤال جديد حول حكم تذوق من يعمل في مطابخ المطاعم أو الفنادق (الطباخ).

هل تذوق الطعام خلال الصيام يفطر؟

ومع تأكيد دار الإفتاء المصرية، التي نشرت مقطع مصور تحت عنوان «هل تذوق الطعام خلال الصيام يفطر؟»، بعدما أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تذوق الطعام لا يفطر في حالة واحدة، مؤكدا: «تذوق الطعام لا يفسد الصوم ما دامت تتذوق فقط ثم تتخلص منه من خلال البصق ولا تبتلعه».

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، أيضا رد على سؤال حكم تذوق من يعمل في المطبخ الطعام خلال الصيام، مؤكدا أنه جائز ولا يفطر أيضا.

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن تذوق الطعام خلال الصيام

يتميز شهر رمضان بالوصفات المتنوعة التي تحرص السيدات وربات المنازل على إعدادها لأسرتها، كما تسعى لخروجها بأفضل طعم ممكن، ما يجعل عادة تذوق الطعام خلال فترة الصيام أمرا مهما لها من أجل ضبط المذاق، وهو ما حسمت دار الإفتاء أمره من خلال التأكيد أنه لا يفطر حال عدم ابتلاعه.