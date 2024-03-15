هل قطرة العين تفطر؟.. «دار الإفتاء» تشرح الاختلاف بين الفقهاء

مع حلول شهر رمضان المبارك، تعد الأسئلة المتعلقة بالصيام ومفسداته من الأمور التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل قطاع كبير من المسلمين، وذلك حرصًا منهم على أداء الركن الرابع من أركان الإسلام على أكمل وجه، ولذلك تردد سؤال حول هل قطرة العين تفطر، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

هل قطرة العين تفطر دار الإفتاء تجيب

وحول الإجابة عن سؤال هل قطرة العين تفطر، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إن التقطير في العين بدواءٍ أو محلولٍ لا يفسد الصوم وإن وجد الصائمُ طعمَ القطرة في حلقه؛ لافتة إلى أنّ العين ليست منفذًا مفتوحًا وذلك على المختار في الفتوى.

اختلاف الفقهاء في حكم قطرة العين

وبحسب الدار فقد اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.وتابعت الدار: "الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد".

وقالت دار الإفتاء إن الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا، ومن ثَمَّ فليس كُلُّ ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا، والجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلافٍ بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطرُ إلى أيِّ واحدةٍ منها من مَنْفَذٍ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.