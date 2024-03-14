هل يوجد صلاة قيام الليل في رمضان؟.. دار الإفتاء ترد

يعد قيام الليل عبادة من أعظم الطاعات لأنه فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله وزيادة الخشوع والتأمل، ومن خلاله يمكن للمسلم قراءة القرآن والدعاء والتضرع إلى الله بالأمور الدنيوية والآخرة، كما يعد قيام الليل فرصة للتخلص من الذنوب وزيادة الأجر، ولذلك يتساءل الكثيرون عن هل يوجد صلاة قيام الليل في رمضان؟

صلاة قيام الليل في رمضان؟

ردت دار الإفتاء على هل يوجد صلاة قيام الليل في رمضان في أحد مقاطع الفيديو عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وقدّمت شرحًا حول كيفية أداء صلاة قيام الليل في شهر رمضان موضحة أنه يُمكن للمسلم أن يقوم بصلاة قيام الليل عن طريق أداء ركعتين ثم ركعتين، أو أربع ركعات ثم أربع ركعات أخرى، ويختم الصلاة بركعة واحدة.

عدد ركعات قيام الليل

وبخصوص التساؤل عن هل يوجد صلاة قيام الليل في رمضان؟ استشهدت دار الإفتاءبما ورد النبي صلى الله عليه سلم، حيث قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة» (متفق عليه).

ماذا قال النبي عن قيام الليل

كما أكدت دار الإفتاء على فضائل قيام الليل في شهر رمضان، حيث أوضحت أنها سنة مستحبة رغّب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، مُؤكدة على دعوة الرسول المصطفى لأداء قيام الليل خلال شهر رمضان وتشجيعه عليه بسبب فضائله العظيمة، مستشهدا بما جاء عن النبي:«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، وفي الليل يحظى الإنسان بالنفحات الربانية».

واختتمت الإفتاء حديثها بما بما جاء عَنْ «أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».