«أسنان كفر الشيخ»: فتح معمل تركيبات لاستقبال حالات «الأطقم المتحركة»

أعلنت كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ استعدادها لتقديم خدمات طبية جديدة للأفراد والهيئات، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيناس الجندي، عميد الكلية.

تفاصيل فتح معمل تركيبات الأسنان

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، تقرر فتح معمل تركيبات الأسنان لاستقبال الحالات الخاصة بالأطقم المتحركة الكاملة والجزئية، وكذلك بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية المخروطية «CBCT» بأحدث وأدق الأجهزة، وبأسعار تنافسية، فضلاً عن أشعة البانوراما وأشعة السيفالوميرتك والأشعة العادية والديجيتال.

معلومات عن كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 502 لسنة 2014، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2014 - 2015، وهي تتكون الكلية من خمس طوابق مشتملة على ثلاث مدرجات وثلاث قاعات، وقاعة سيمنار، وأربعة معامل محاكاة للأقسام العملية، و20 معمل استعاضة صناعية، و13 عيادة بالكلية بإجمالي 178 كرسي أسنان، ووحدة بانوراما «أشعة».

أقسام الكلية

وتضم الكلية 10 أقسام هي كالتالي:

1- قسم التركيبات.

2- قسم باثولوجيا الفم.

3- قسم بيولوجيا الفم.

4- قسم التقويم.

5- قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

6- قسم المواد الحيوية لطب الأسنان.

7- قسم طب أسنان الأطفال وصحة المجتمع.

8- قسم أمراض اللثة وطب الفم وطرق التشخيص والأشعة.

9- قسم العلاج التحفظي وترميم الأسنان.

10- قسم علاج الجذور.