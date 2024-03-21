مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 21-3-2024، من الخدمات التي تقدمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية عبر موقعها الإلكتروني، تزامنا مع اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم داخل المملكة، حتى يتمكن المواطنون الأردنيون من تجهيز مائدة الإفطار وأداء الصلوات الخمس في موعدها المحدد.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 21-3-2024

وجاءت مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 21-3-2024 كالآتي: أذان الفجر 05:17 صباحا، والشروق 06:32 صباحا، وأذان الظهر 12:44 مساء، وأذان العصر 04:12 مساء، وأذان المغرب 06:55 مساء، وأذان العشاء 08:11 مساء، حسب ما جاء في موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 21-3-2024

ويأتي موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 21-3-2024 حسب كل مدينة أردنية وفقا لتأكيد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وحول ما يتعلق بالمواعيد فهي كالآتي:

- في عمان أذان الفجر 05:17 صباحا، والشروق 06:32 صباحا، وأذان الظهر 12:44 مساء، وأذان العصر 04:12 مساء، وأذان المغرب 06:55 مساء، وأذان العشاء 08:11 مساء.

- في إربد أذان الفجر 05:15 صباحا، والشروق 06:32 صباحا، وأذان الظهر 12:44 مساء، وأذان العصر 04:12 مساء، وأذان المغرب 06:55 مساء، وأذان العشاء 08:12 مساء.

- في الكرك أذان الفجر 05:17 صباحا، والشروق 06:32 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:13 مساء، وأذان المغرب 6:57 مساء، وأذان العشاء 8:11 مساء.