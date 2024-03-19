نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء ثامن أيام شهر رمضان، إذ إن الأردن من الدول الإسلامية التي حل عليها شهر رمضان المبارك متأخرا عن معظم الدول العربية.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء تسهيلًا عليهم لمعرفة مواعيد الفروض الخمسة ووقت بدء الصيام والإفطار.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء، وموعد بدء الصيام في العاصمة عمان يكون في الساعة 5:20 وفي مدينة إربد يرفع الأذان قبل العاصمة بدقيقة واحد أي في الساعة 5:19 وفي مدينة الكرك يرفع الأذان في الساعة 5:20 أما في مدينة الزرقاء يرفع في الساعة 5:21.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الاثنين يكون في الساعة 12:44 وذلك بتوقيت العاصمة عمان، أما الكرك، واليرموك فيرفع الأذان بعد العاصمة بدقيقة واحد أي في الساعة 12:45.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد اذان العصر في الاردن اليوم الثلاثاء في العاصمة عمان يكون في الساعة 4:11 وفي مدينة الكرك يرفع الأذان في الساعة 4:12 أما في إربد في الساعة 4:11.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

يرفع أذان المغرب أذنا بكسر الصيام، وإفطار المسلمين في العاصمة عمان، وإربد في الساعة 6:52 وفي مدينة الكرك الساعة 6:53 وفي

موعد أذان العشاء في الاردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

موعد أذان العشاء في الأردن اليوم الاثنين يكون في الساعة 8:09 بتوقيت العاصمة الأردنية عمان، ويليها صلاة التراويح، أو صلاة قيام رمضان المخصصة للشهر المعظم.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 13 ساعة و 32 دقيقة بحسب توقيت العاصمة الأردنية عمان ويزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنين.