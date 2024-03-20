مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يصوم المسلمون في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم العاشر من رمضان لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الاردن اليوم الأربعاء 20-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر في العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة 05:12 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 06:41 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:44 مساء، ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:48 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:07 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر في العقبة وأجوارها في تمام الساعة 05:18 صباحا، وتشرق الشمس في الساعة 06:44 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:48 مساء، ويؤذن العصر الساعة 04:15 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:51 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:09 مساء، وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر بمدينة أربد واجوارها في تمام الساعة 05:12 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 06:41 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:45 مساء ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:48 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:08 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر بمدينة جرش وأجوارها في تمام الساعة 05:12 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 06:41 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:45 مساء ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:48 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:08 مساء وتليها صلاة التراويح.