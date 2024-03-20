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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

كتب:

أحمد دياب
12:01 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الاردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الاردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يصوم المسلمون في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم العاشر من رمضان لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الاردن اليوم الأربعاء 20-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر في  العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة  05:12 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 06:41 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:44 مساء، ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:48 مساء، وتؤذن العشاء الساعة 08:07 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر في العقبة وأجوارها في تمام الساعة 05:18 صباحا، وتشرق الشمس في الساعة 06:44 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:48 مساء، ويؤذن العصر الساعة 04:15 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:51 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:09 مساء، وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر بمدينة أربد واجوارها في  تمام الساعة  05:12 صباحا وتشرق الشمس في الساعة 06:41 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:45 مساء  ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:48 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:08 مساء  وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الأربعاء 20-3-2024

يؤذن الفجر بمدينة جرش وأجوارها في  تمام الساعة 05:12 صباحا  وتشرق الشمس في الساعة 06:41 صباحا ويؤذن الظهر الساعة 12:45 مساء  ويؤذن العصر الساعة 04:12 مساء بينما موعد تناول الإفطار وأذان المغرب الساعة 06:48 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:08 مساء  وتليها صلاة التراويح.

 

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