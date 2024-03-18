نشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين، سابع أيام شهر رمضان، إذ إن الأردن من الدول الإسلامية التي حل عليها شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 12 مارس.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأحد، تسهيلًا عليهم معرفة مواعيد الفروض الخمسة ووقت بدء الصيام والإفطار.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم، وموعد بدء الصيام في العاصمة عمان يكون في الساعة 5:21 وفي مدينة إربد يرفع الأذان قبل العاصمة بدقيقة واحد أي في الساعة 5:20 وفي مدينة الكرك يرفع الأذان في الساعة 5:22 أما في مدينة يرفع في الساعة 5:23

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الاثنين يكون في الساعة 12:45 وذلك بتوقيت العاصمة عمان، وأيضا في مدينة عمان أما في العقبة يرفع أذان الظهر في الشاعة 12:48.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة عمان يكون في الساعة 4:11

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الاثنين يكون في الساعة 6:53 معلنا عن إنتهاء فترة الصيام لليوم السابع من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العشاء في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024

موعد أذان العشاء في الأردن اليوم الاثنين يكون في الساعة 8:09 بتوقيت العاصمة الأردنية عمان، ويليها صلاة التراويح، أو صلاة قيام رمضان المخصصة للشهر المعظم.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 18-3-2024

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الاثنين 13 ساعة و30 دقيقة بحسب توقيت العاصمة الأردنية عمان ويزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنين.