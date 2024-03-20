مفتي الجمهورية يحذر من المال الحرام: ظُلمة للقلب ومنع لاستجابة الدعاء

حذر الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، من المال الحرام، موضحًا أنه لا يستجاب دعاء أي شخص مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، مشددًا على أن الاعتياد على المال الحرام له أثر في ظلمة القلب.

استغلال شهر رمضان في التوبة والتقرب إلى الله

ووجه خلال تقديم برنامجه «حديث المفتي»، المُذاع عبر قناة «الناس»، النصيحة لجميع المسلمين، بأنه يجب عليهم استغلال شهر رمضان في التوبة والتقرب إلى الله، حتى يستجيب لدعائهم.

أشار إلى أن الصوم أكثر ما يعين على خضوع القلب والجوارح لله، لما فيه من امتثال للأوامر وإضعاف للشهوة، منوهًا بأن واحد من الشروط لاستجابة الدعاء من العبد في شهر رمضان هو أن يكون واثقًا بأن العطاء من الله وحده.