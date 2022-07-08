صحة حديث فضل صيام يوم عرفة.. المفتي يوضح ما جاء في صحيح مسلم

«صحة حديث فضل صيام يوم عرفة»، من الموضوعات التي يبحث عنها كثير من المسلمين، ونشرت دار الإفتاء المصرية فتوى للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي للدار قال فيها إن يوم عرفة له فضل عظيم، ووردت أحاديث عدة تبيّن هذا الفضل.

صحة حديث فضل صيام يوم عرفة

وبخصوص موضوع صحة حديث فضل صيام يوم عرفة قال مفتي الجمهورية إنه في «صحيح مسلم» عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة الآتية بإذن الله.

دار الإفتاء

وبالإضافة إلى صحة حديث فضل صيام يوم عرفة أشار مفتي الجمهورية إلى أن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويكره صيامه للحاجِّ إن كان يضعفه الصومُ عن الوقوف والدعاء.

وبالعودة للحديث عن صحة حديث فضل صيام يوم عرفة فقد استشهد مفتي الجمهورية بما جاء في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ: فَفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ مُسْتَحَبٌّ؛ لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِالنَّدْبِ إلَى صَوْمِهِ، وَلِأَنَّ لَهُ فَضِيلَةً عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَيَّامِ، وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ الْحَاجِّ إنْ كَانَ لَا يُضْعِفُهُ عَنْ الْوُقُوفِ وَالدُّعَاءِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ يُضْعِفُهُ عَنْ ذَلِكَ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّنَةِ.

وتابع المفتي: «وأما الحجَّاج فيذهبون إلى جبل عرفات في "يوم عرفة"؛ فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يُسْتَحَبُّ للحاجّ التبكير في الذهاب إلى عرفة، إن لم يكن قد ذهب إليها في اليوم الثامن، وينبغي عليه أن يتأكد أنَّه داخل حدود عرفة؛ لأنَّ الحجّ عرفة، بل هو ركن الحج الأعظم، ولا يصحّ الحجّ بدونه، ولا يُقضى إن فات، ولا شيء يجبره من هدي أو صيام، والله سبحانه وتعالى أعلم».