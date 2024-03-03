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دراما المتحدة

«حديث المفتي» على قناة «الناس» طوال شهر رمضان.. نقاش فقهي وتلاوة

كتب:

منار مجدي
01:57 م | الأحد 03 مارس 2024
الدكتور شوقي علام

الدكتور شوقي علام

أعلنت قناة الناس، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، سيقدم برنامج «حديث المفتي» على شاشتها يوميا خلال شهر رمضان المقبل. 

ويتناول البرنامج فضائل الشهر الكريم، وما يتصل به من موضوعات وقضايا، وما يعرّف الناس بأمور دينهم ودنياهم.

تقديم محتوى متنوع خلال رمضان

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج 28 برنامجا متنوعا، ما بين الدعوة والفتوى والنقاش الفقهى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 

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