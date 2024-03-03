«حديث المفتي» على قناة «الناس» طوال شهر رمضان.. نقاش فقهي وتلاوة

أعلنت قناة الناس، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، سيقدم برنامج «حديث المفتي» على شاشتها يوميا خلال شهر رمضان المقبل.

ويتناول البرنامج فضائل الشهر الكريم، وما يتصل به من موضوعات وقضايا، وما يعرّف الناس بأمور دينهم ودنياهم.

تقديم محتوى متنوع خلال رمضان

وتحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، إذ شملت خارطة البرامج 28 برنامجا متنوعا، ما بين الدعوة والفتوى والنقاش الفقهى والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.