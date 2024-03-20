محلل سياسي: عمليات القتل الإسرائيلية تستهدف عائلات بأكملها

قال جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه يجب إدخال المساعدات بشكل واسع لقطاع غزة سواء جنوبه أو شماله والإسراع في ذلك، بجانب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا أن عمليات القتل لا تجري لأفراد، ولكن لعائلات بأسرها عندما يتم تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها على سبيل المثال، وهناك أعداد كبيرة من العائلات قد تم أفناها نتيجة هذه الحرب.

منع إسرائيل من استخدام سياسة التجويع

وأضاف «حرب»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أنه يجب منع إسرائيل من استخدام سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني فعلى مدار 5 أشهر الماضية إسرائيل استخدمت هذا الأسلوب كإحدى أدوات الحرب التي تمتلكها ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: «نشاهد أعدادا قليلة مقارنة بالاحتياج الفلسطيني يتم إدخاله عبر المعابر البرية، وهناك محاولة لإنشاء ممر مائي لكن حتى الآن لم يشكل تحول أو إضافة إيجابية لإدخال المساعدات الإنسانية».

الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها

وواصل: «مطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها، وسماحها لفتح جميع المداخل والمعابر المحاطة بها قطاع غزة والتي تسيطر عليها إسرائيل لإدخال المساعدات اللازمة لقطاع غزة».