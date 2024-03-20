انخفاض أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية في محلات الصاغة.. كم وصل الآن؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-3-2024 انخفاضا للمرة الثانية في مختلف محلات الصاغة، ومن ضمنها عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين في مصر ويتابع أسعاره قطاع كبير من المواطنين يوميا، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وفقاً لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 3440 جنيهاً، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 3010 جنيهات، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 2580 جنيهاً، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 2007 جنيهات، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في بداية التعاملات المسائية 24080 جنيهاً، دون احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.