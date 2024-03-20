أسعار سبائك الذهب اليوم لجميع الأوزان.. كم قيمة الربع جرام؟

تعد السبائك الذهبية من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للراغبين في حفظ قيمة المال لفترة طويلة الاتجاه إليها، خاصة أنها لا تخضع لسعر المصنعية مثل باقي المشغولات الذهبية المختلفى، لذلك يهتم كثيرون بمتابعة أسعار سبائك الذهب اليوم.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وتتأثر أسعار سبائك الذهب اليوم، بتحركات الأسعار اللحظية للمعدن الأصفر بشكل دوري على مدار التعاملات، ويعتبر كل انخفاض فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

ويأتي أقل سعر لسبيكة الذهب اليوم 981 جنيهًا، وذلك لوزن 0.25 جرام عيار 24، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 نحو 1852 جنيهًا.

السبيكة الجرام تسجل 3545 جنيهًا

وجاء سعر السبيكة الذهب عيار 24 وزن جرام واحد 3545 جنيهًا، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام 8849 جنيهًا، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 17 ألفًا و698 جنيهًا، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات 35 ألفا و397 جنيهًا.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 176 ألفًا و985 جنيهًا، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.