ما الوقت المناسب لشراء الذهب؟.. الشعبة تجيب

أكد نادي نجيب، سكرتيرعام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد تغيرا في الأسعار بسبب قدوم عيد الأم وموسم الأفراح خلال فترة الأعياد، التي تشهد إقبالا كبيرًا على شراء الذهب، لذا فإن الوقت الحالي مناسب جدا لشراءالذهب.

سعر الذهب عيار21

وقال «نجيب» في تصريح لـ«الوطن» إن الوقت الحالي مناسب جدا لشراء المعدن الأصفر، خاصة أن سعر الذهب في الوقت الحالي معتدل إلى حد ما بعد سلسلة من التراجعات شهدها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية.

الوقت المناسب لشراء الذهب

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 استقرارا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2024، حيث سجل 3035 جنيها، تزامنًا مع تراجع سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك العاملة في مصر ووضع سعر عادل للجنيه المصري وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الماضية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار المعدن الأصفر وفقا لبيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب الواحد عيار 21 نحو 3035 جنيها للبيع و3000 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في منتصف التعاملات نحو 3468 جنيهًا للشراء، قبل إضافة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم خلال التعاملات نحو 2601 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 24 ألفًا و280 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.