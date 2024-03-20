تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم وسط ترقب في الأسواق

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، كما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

تراجع 5 جنيهات في سعر الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3030 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2152 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 3463 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2597 جنيها، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2020 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألف و240 جنيهًا، موضحا أنّ أسواق الذهب ما زالت تشهد حالة من الهدوء، خلال شهر رمضان، حيث يعد سعر صرف الدولار الرسمي المحرك الفعلي حاليًا لتحركات الأسعار.

أضاف أنّ تراجع فترة تداول الذهب الخام بالأسواق المحلية حتى منتصف اليوم فقط، مع غلق محلات «المسوقجية» بعد الرابعة عصرًا، أدى بالتبعية إلى تباطؤ الطلب، وهدأ من حركة الأسعار.

وتوقع إمبابي انتعاش حركة المبيعات مرة أخرى مع نهاية شهر رمضان، بسبب موسم الخطوبة والزفاف، لافتًا إلى أنّ الطلب على السبائك والجنيهات ما زال يستحوذ على الحجم الأكبر من حركة المبيعات الحالية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بجانب المؤتمر الصحفي لـ«جيروم باول» رئيس الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط تزايد التوقعات بالإبقاء عليها دون تغير، والحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.