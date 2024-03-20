هدايا عيد الأم في حدود 1000 جنيه.. أشكر والدتك بطريقة عملية

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأم، الذي يعبر فيه كل شخص عن الشكر والامتنان لوالدته، من خلال تقديم هدية بسيطة لها، وليس شرطا أن تكون بسعر باهظ، لذا يبحث البعض عن هدايا عيد الأم في حدود 1000 جنيه، وتكون عملية إذ يمكن للأم الاستفادة منها، بدلًا من أن تضعها كزينة.

هدايا عيد الأم في حدود 1000 جنيه

عباءة للمناسبات:

تعد العباءة من هدايا عيد الأم في حدود 1000 جنيه، ويمكن اختيار اللون المفضل للأم وكذلك التصميم، وهي من الهدايا العملية، أي ليست للزينة، إذ يمكن للأم ارتدائها في المناسبات السعيدة، بحسب محل عباءات شهير.

طقم ملاعق

طقم ملاعق من الهدايا المفيدة للأم، للتجديد في الملاعق التي تمتلكها، ويوجد منها لون فضي وذهبي، يزين السفرة خاصة في شهر رمضان، بجسب محل أدوات منزلية.

غلاية

تعد الغلاية من هدايا عيد الأم في حدود 1000 جنيه، وهي مناسبة جدًا، لأنها منجزة وتختصر الوقت، إذ توفر الغلاية عليها الوقت، بدلًا من وقوفها في المطبخ، خاصة مع دخول فصل الصيف، بحسب متجر أجهزة كهربائية.

سجادة

يمكن شراء سجادة وإعطائها لأم، كهدية في عيد ميلادها، خاصة مع اقتراب موعد عيد الفطر، ويمكن شرائها مناسبة للستائر وألوان الحوائط في المنزل، لتعطي شكلًا مميزًا، ومتناسق مع مفروشات المنزل، وتتراوح أسعار السجاجيد بين 500 و1000 جنيه، بحسب محل سجاد شهير.

شفاط

الشفاط من الهدايا المميزة التي يمكن تقديمها في عيد الأم، إذ يساعد على إبقاء المطبخ نظيفًا، من الزيوت وبقايا الطعام، بدلًا من أن تبذل الأم، جهدًا كبيرًا في التنظيف، وتعد أسعاره مناسبة، ويمكن شراء شفاط في حدود 1000 جنيه، بحسب متجر أجهزة كهربائية شهير.