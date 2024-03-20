سولاف فواخرجي لـ«ع المسرح»: سوريا بلد منفتح جدا وبه تعدد أديان وطوائف

أكدت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، أن سوريا بلد منفتح جدًا وبه أديان وطوائف، وبه أيضًا متشددون وحملة سلاح.

سولاف فواخرجي: «كنت بروح المسجد والكنيسة»

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج «ع المسرح»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «والدتي كانت تصطحبني للمسجد والكنيسة.. كانت بتقولنا ده بيت الله والدين لله»، موضحة أن لكل شخص دين والدين لا يتعدى فكرة التسمية مع احترام هذه التسمية، ولا يجب أن يكون التقييم بحسب الأسم.

ديانتي سورية

أشارت إلى أن ديانتها سورية وهو ما علمها أهلها بأن ترد على سؤال الديانة بـ«سورية»، منوهة بانها تعتقد أن هذا الانتماء هو الأبقى والدين شئ جميل ولكنها ليست أساس للتعريف، ولا يشكل أي شئ وشئ روحاني فقط.