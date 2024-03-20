بعد قرار الحجز على أصول يمتلكها.. كم تبلغ ثروة دونالد ترامب؟

أعلنت ولاية نيويورك وضع اليد على أصول يملكها دونالد ترامب ابتداء من الاثنين المقبل، ما لم توافق المحكمة على تمديد المهلة القانونية، ما يضع المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مشكلة مالية كبيرة نظرا لإقرار مستشاريه القانونيين بأنه يتعذّر عليه توفير سند كفالة للطعن بقرار تغريمه بـ464 مليون دولار، وكان على ترامب أن يودع المبلغ في حساب تديره محكمة الاستئناف أو أن يقدّم سند كفالة بكامل المبلغ، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأفاد مستشار ترامب القانوني بأنه واجه صعوبات «لا يمكن تخطّيها»، ما أجَّل توفير سند كفالة للاستئناف بكامل المبلغ فيما رفضت 30 شركة تأمين طلباته للحصول على المساعدة وهو ما يطرح تساؤلا كم تبلغ ثروة ترامب، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

كم تبلغ ثروة ترامب؟

كشفت قائمة مليارديرات «بلومبرج» في عام 2021 أن ثروة ترامب بلغت نحو 2.3 مليار دولار، ما يعني أن الغرامات قد تستحوذ على خمس صافي ثروة ترامب.

وأفادت صحيفة «جارديان» البريطانية، بأن إفلاس ترامب أمر غير مرجح على الرغم من أن المبلغ المقرر للغرامة والذي يبلغ 438 مليون دولار كبير جدا، في حين أن مبلغ 438 مليون دولار ليس مبلغا صغيرا، لكن لكي يعلن ترامب إفلاسه، سيتعين عليه أن يثبت أن الحكم يفوق أصوله، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير.

كم يملك ترامب من أموال نقدا؟

قال ترامب، خلال شهادته أمام المدعين العامين في محاكمة الاحتيال في أبريل 2023، إنه يملك أكثر من 400 مليون دولار نقداً فيما ذكرت مجلة «فوربس» أن ترامب استثمر معظم أمواله خلال العام الماضي في السندات وسندات الخزانة، وجزء صغير منها في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.