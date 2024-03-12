غضب إسرائيلي بسبب تصريحات ترامب عن هتلر.. ماذا قال؟

حالة من الغضب سيطرت على وسائل الإعلام العبرية، بعد تصريحات مقتبسة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الزعيم النازي أودلف هتلر، حيث أفادت صحيفة «يديعوت أحرونت» العبرية، أن ترامب أشاد بهتلر في محادثات داخلية، وفقا لتصريحات كبار المستشارين السابقين في إدارة ترامب، اليوم، في لقاء عبر شبكة «سي إن إن».

ترامب قال إن هتلر فعل بعض الأشياء الجيدة

وقال جون كيلي، الذي شغل منصب مستشار ترامب، خلال مقابلة، إن ترامب قال له إن هتلر «فعل بعض الأشياء الجيدة»، وعندما طلب منه توضيح كلامه، أوضح ترامب أن زعيم ألمانيا النازية «حسّن الاقتصاد»، وأوضح كيلي أنه حاول منع ترامب من الاستمرار في مدح ألمانيا النازية.

وقال كيلي «قال لي ترامب: اسمع، هتلر فعل بعض الأشياء الجيدة. وضد العالم»، وأجبته: «سيدي الرئيس، لا يمكنك أبدا أن تقول أي شيء جيد عن هذا الرجل، لا شيء».

ترامب: هتلر حافظ على ولاء الجيش

ولم يقتصر تقييم الرئيس الأمريكي السابق لهتلر على الأمور الاقتصادية فحسب، ووفقا لكيلي، أشاد ترامب بهتلر لقدرته على الحفاظ على ولاء ضباط الجيش النازي، ووفقا لكيلي، فإن الرئيس السابق لم يكن يعلم أن الضباط الألمان خططوا لقتل هتلر.

وتابعت الصحيفة العبرية، أن «من غير المفهوم على الإطلاق الاعتقاد بأن ترامب أغفل المحرقة بأكملها في تقييمه لهتلر، ومن غير المفهوم تمامًا لفهم كيف افتقد 400 ألف جندي أمريكي قتلوا في الحرب ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية».