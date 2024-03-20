الأزهر ينشر تفاصيل حصول الطيب على 6 دكتوراه فخرية في ذكرى توليه المشيخة

في الذكرى الرابعة عشرة لتولي الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، مشيخة الأزهر الشريف، نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على «فيس بوك» بعض المعلومات عن «الطيب»، وتناولت عدد الدكتوراه الفخرية، التي حصل عليها شيخ الأزهر، وجاءت كالتالي:

الدكتوراه الفخرية

- يونيو 2012.. الدكتوراه الفخرية من جامعة «الملايا» بالعاصمة كوالالمبور.

- فبراير 2016.. الدكتوراه الفخرية من جامعة «مولانا مالك إبراهيم» بأندونيسيا.

- أبريل 2016.. الدكتوراه الفخرية من جامعة «بني سويف».

- أكتوبر 2017.. الدكتوراه الفخرية من جامعة «أمير سونجكلا التايلاندية».

- أكتوبر 2018.. الدكتوراه الفخرية من «أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية».

- أكتوبر 2018.. الدكتوراه الفخرية من جامعة «أوراسيا الوطنية في كازخستان».

وجاء ذلك نظرًا لجهود شيخ الأزهر في تعزيز السلم ونشر ثقافة الحوار والتعايش بين أتباع مختلف الأديان، لذلك سعت جامعات العالم إلى تقدير تلك الجهود، وتكريمها له بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.

نشأة الإمام الطيب

- وولد الدكتور أحمد الطيب في قرية القرنة التابعة لمحافظة الأقصر في 6 يناير عام 1946.

- التحق بمعهد «إسنا الديني»، ثم بمعهد «قنا الديني».

- حصل على «الليسانس» في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر عام 1969.

- حصل على درجة «الماجيستير» عام 1971 ودرجة «الدكتوراه» عام 1977.

- عين معيدًا في قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر بعد تخرجه بأقل من شهرين.